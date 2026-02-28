Bolivie-Un avion militaire s'écrase, 15 morts

Quinze personnes ont été tuées vendredi soir après qu'un avion de l'armée de l'air bolivienne s'est écrasé dans une avenue de la ville d'El Alto, une ville proche de La Paz, la capitale de la Bolivie, selon les chaînes de télévision du pays.

L'avion, qui acheminait des billets de banques depuis la banque centrale, avait décollé de la ville de Santa Cruz. Il s'est écrasé après avoir dérapé hors de la piste d'atterrissage après s'être posé, terminant sa course dans une avenue voisine, selon les autorités locales.

Trente personnes ont également été blessées dans l'incident.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des scènes de chaos, des gens affluant sur les lieux de l'accident et ramassant apparemment de l'argent répandu au sol. Les autorités ont repoussé les gens en faisant usage de lances à eau et de gaz lacrymogène. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces images.

L'aéroport international d'El Alto était temporairement fermé après l'accident, a déclaré la compagnie aérienne nationale dans un communiqué, précisant que l'avion impliqué dans l'accident ne faisait pas partie de sa flotte.

Des vidéos diffusées par les médias locaux montraient l'avion et plusieurs véhicules très endommagés sur les lieux de l'accident.

(Daniel Ramos, rédigé Iñigo Alexander; version française Camille Raynaud)