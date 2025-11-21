Bolivie : le président Rodrigo Paz supprime le ministère de la Justice

Le président de la Bolivie, Rodrigo Paz, le 20 novembre 2025 à La Paz ( AFP / Aizar RALDES )

Le président bolivien Rodrigo Paz a supprimé jeudi le ministère de la Justice, après avoir annoncé dans un premier temps le remplacement de son titulaire, mis en cause par la révélation d'une condamnation pénale qu'il avait dissimulée.

Dans une déclaration à la presse depuis le siège du gouvernement, Rodrigo Paz a rappelé sa promesse de campagne de supprimer ce ministère, arguant que la gauche, au pouvoir pendant vingt ans jusqu'à son investiture le 8 novembre, l'avait utilisé pour, selon lui, persécuter l'opposition.

"Aujourd'hui, je tiens parole (...) c'en est fini du ministère de la persécution, c'en est fini du ministère de l'injustice, c'en est fini du ministère qui servait à vendre des verdicts", a déclaré le président de centre droit.

L'annonce est survenue quelques heures après la publication d'un décret faisant état du remplacement du ministre de la Justice, Freddy Vidovic, par Jorge Franz Garcia.

Mercredi soir, le ministre de l'Intérieur Marco Antonio Oviedo avait révélé que M. Vidovic avait été condamné à trois ans de prison en 2015, et qu'il ne pouvait donc pas "exercer une fonction publique".

L'ancien ministre avait été condamné pour des faits de corruption visant à avantager un homme d'affaires péruvien, ancien conseiller de l'ancien président de ce pays, Ollanta Humala. Les autorités n'ont pas précisé s'il avait purgé sa peine.

M. Vidovic avait pris ses fonctions au lendemain de l'investiture de Rodrigo Paz. Avant d'être nommé ministre de la Justice, il était l'avocat personnel du vice-président bolivien, Edmand Lara.

Rodrigo Paz n'a pas précisé les fonctions que Jorge Franz Garcia exercerait une fois le ministère supprimé, ni si un autre ministère reprendrait les attributions de celui de la Justice, chargé notamment d'élaborer des projets de loi, de faire la liaison avec les pouvoirs législatif, judiciaire et électoral et d'assurer, dans certains cas, la défense juridique du gouvernement.