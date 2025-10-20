Bolivie-Le centriste Rodrigo Paz donné victorieux de la présidentielle

(Actualisé, éléments supplémentaires; photo/TV à disposition)

Le centriste Rodrigo Paz a battu dimanche le conservateur Jorge "Tuto" Quiroga au second tour de l'élection présidentielle en Bolivie, montrent les résultats préliminaires, alors que la profonde crise économique traversée par le pays a contribué à la chute de la gauche, au pouvoir depuis près de deux décennies.

Rodrigo Paz, sénateur et candidat du Parti démocrate-chrétien, est crédité de 54,5% des suffrages, contre 45,45% pour Jorge Quiroga, selon les résultats partiels publiés par le tribunal électoral bolivien.

Il faudra toutefois que Rodrigo Paz, dont le parti ne dispose pas de la majorité parlementaire, scelle des alliances s'il veut pouvoir gouverner efficacement.

L'investiture du nouveau président est prévue le 8 novembre.

La victoire de Rodrigo Paz, 58 ans, marque un virage historique pour le pays d'Amérique du Sud, gouverné de manière quasi-discontinue depuis 2006 par le Mouvement pour le socialisme (MAS), fondé par l'ancien président Evo Morales.

En promettant de préserver les programmes sociaux tout en prônant une croissance alimentée par le secteur privé, le sénateur centriste semble avoir séduit des électeurs de gauche déçus par le MAS et méfiants à l'égard des mesures d'austérité voulues par Jorge Quiroga.

La gauche avait subi au premier tour une défaite électorale sans précédent en plusieurs décennies, après une campagne marquée par la crise économique, entre une inflation à un pic de 40% et une pénurie de carburant.

"Cette élection marque un tournant politique", a souligné Glaeldys Gonzalez Calanche, analyste régionale du think tank International Crisis Group. "La Bolivie se dirige dans une nouvelle direction".

Rodrigo Paz et Jorge Quiroga ont tous deux promis durant la campagne d'améliorer les relations diplomatiques avec les Etats-Unis et de demander à Washington un soutien financier pour stabiliser l'économie bolivienne.

