Bolivie-Le centriste Rodrigo Paz donné en tête du second tour de la présidentielle

Le candidat centriste Rodrigo Paz a devancé dimanche le conservateur Jorge "Tuto" Quiroga lors du second tour de l'élection présidentielle en Bolivie, montrent les résultats préliminaires publiés par le tribunal électoral national.
Rodrigo Paz est crédité de 54,53% des suffrages, contre 45,47% pour Jorge Quiroga.
(Daniel Ramos; version française Jean Terzian)
