Boeing va réduire ses effectifs mondiaux de 10 % et retarder son 777X

Boeing a annoncé vendredi une réduction de ses effectifs mondiaux d'environ 10 % dans les prochains mois, ce qui devrait affecter quelque 17 000 emplois, ainsi qu'une série de mesures affectant son catalogue d'avions, pour tenter de surmonter ses difficultés financières.

Dans deux messages distincts diffusés vendredi, l'avionneur a également annoncé un report supplémentaire des livraisons de son nouveau gros-porteur 777X et l'arrêt de la production du cargo 767 en 2027. Il a aussi prévenu que ses résultats du troisième trimestre allaient être plombés par de lourdes charges du fait, notamment, de la grève de plus de 33 000 ouvriers depuis mi-septembre. Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Boeing baissait de 1,87 %. Elle avait terminé la session en hausse de 3 %.

« Nous avons redéfini nos niveaux effectifs pour les aligner sur notre réalité financière et sur un ensemble de priorités plus ciblées. Au cours des prochains mois, nous prévoyons de réduire la taille de notre effectif total d'environ 10 %. Ces réductions concerneront les cadres, les dirigeants et les employés », a annoncé le PDG, Robert Kelly Ortberg, dans un message adressé aux 170 000 employés du groupe.

Il a ajouté que des détails seraient fournis la