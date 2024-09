Boeing en panne de très gros porteur

En haut de gamme, Boeing a choisi pour moderniser le biréacteur 777 (et remplacer le quadriréacteur B747) de mettre à niveau l'avion actuel rebaptisé 777X, décliné en deux versions B777-8 (350-375 sièges) et B777-9 (400-425 sièges). L'avionneur américain a préféré une mise à jour d'un appareil existant, comme il l'a déjà fait pour le 737 (Classic, NG puis MAX). Sinon, le bureau d'études aurait pu partir d'une « page blanche », comme cela a été le cas pour le 787 Dreamliner ou, chez Airbus, pour l'A350.

Le B777X, troisième génération du modèle Boeing 777, après les modèles 777-200 et 777-300, reprend entre autres le même fuselage large permettant d'aménager la classe économique avec dix sièges de front séparés par deux allées (3-4-3). Extérieurement, il se distingue notamment par la taille de ses ailes, munies d'extrémités repliables, afin de limiter son encombrement dans les aéroports. Avec une envergure entièrement déployée de 71,8 mètres, le nouveau 777X entre dans le code d'aérodrome F de l'OACI, qui désigne un nombre restreint d'aéroports dans le monde.

Mais avec des ailes inclinées et repliées (et une envergure de 64,8 mètres), le type peut utiliser les taxiways et les parkings conçus pour le code E plus commun, comme les avions actuels (777 en service, B787, A350, etc.). Le Boeing 777X est doté d'une envergure en vol de 71,8