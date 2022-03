BNP PARIBAS Islamic Fund - Avis aux porteurs de parts - Modification applicable au fonds (Livre I)

Chers Porteurs de parts,

Nous vous informons par la présente de la modification suivante qui sera intégrée dans la prochaine version du Prospectus datée de mars 2022.

MODIFICATION APPLICABLE AU FONDS (LIVRE I)

Modification de l'organisation caritative

Le Prospectus sera mis à jour pour indiquer que le montant des dividendes attribuable, aux fins de la Charia, à des intérêts perçus par les sociétés dans lesquelles le Fonds a investi ainsi qu'à de la dette produisant des intérêts, est reversé annuellement par le Fonds à Médecins Sans Frontières et non plus à l'Institut du Monde Arabe. Cette modification a reçu l'agrément du Comité de Charia du Fonds.