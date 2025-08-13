BlueCo à Strasbourg : essayer la multipropriété, ce n’est pas encore l’adopter

Depuis le rachat du club par l'entité BlueCo qui détient Chelsea, Strasbourg est déchiré entre deux camps. Les ultras restent vent debout contre la multipropriété et ses méfaits ; d'autres se réjouissent surtout de la réussite sportive et du retour en Europe, au moins en barrages de Ligue Conférence. La Meinau est partagée depuis plus d'un an, mais pour combien de temps ?

Fut un temps où les Strasbourgeois étaient nombreux à déplorer le rachat par BlueCo de leur Racing bien-aimé, refusant catégoriquement de le voir devenir le petit cousin de Chelsea et le club annexe de Todd Boehly. Les pensionnaires de la Meinau craignaient la perte de leur identité, et surtout de revivre les années 2010 où le club était reparti de la CFA2. « Quand le club a été racheté, il y a une bulle qui a éclaté, avoue Maxime, porte-parole et vice-président des UB90. Le Strasbourg post-faillite était reparti du cinquième échelon et jusque-là, on a été protégé du football business et de ces histoires de gros sous. »

Les Anglais sont arrivés et ont fait ce qu’ils avaient commencé à Chelsea. Un grand ménage, en remerciant ou en vendant des anciennes gloires du RCSA comme Dimitri Liénard ou Habib Diallo, parti s’exiler en Arabie saoudite. Pas de quoi s’offrir les faveurs des Strasbourgeois, malgré l’arrivée de Patrick Vieira sur le banc qui n’aura pas fait grandement évoluer les choses lors de son passage alsacien. Non, l’heure du changement arrivera bien à partir de décembre dernier, sous l’ère Liam Rosenior, cet inconnu sorti d’Hull City. Un nom « 100% BlueCo », comme il était possible de lire sur les réseaux sociaux et qui faisait tout sauf l’unanimité. Du moins, à l’époque.…

Tous propos recueillis par RFP

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com