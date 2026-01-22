Blue Origin va lancer son réseau internet par satellites, concurrent de Starlink et Amazon

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La société aérospatiale Blue Origin va créer son propre réseau internet grâce à une constellation de satellites, selon un communiqué publié mercredi, une offre disponible fin 2027 qui va concurrencer celles du Starlink de SpaceX et du Leo d'Amazon.

L'entreprise prévoit de s'appuyer sur un maillage de 5.408 satellites en orbites basses (jusqu'à 2.000 km d'altitude) et moyenne (entre 2.000 et 35.786 km) pour constituer son système baptisé TeraWave.

Tout comme SpaceX, Blue Origin dispose de son propre lanceur, la fusée New Shepard, dont les premiers vols remontent à 2015.

A la différence de Starlink et de Leo (anciennement Project Kuiper), dont les services sont ou seront accessibles au plus grand nombre, TeraWave vise uniquement les clients institutionnels, à savoir "entreprises, centres de données et gouvernements qui ont besoin d'une connexion fiable pour des opérations cruciales", explique Blue Origin.

L'entreprise dit ne viser qu'environ 100.000 clients une fois le service opérationnel, alors que ses concurrents s'adressent à des millions de personnes.

Elle est orientée particulièrement vers les clients ayant des sites implantés "en milieu rural reculé ou en zones périurbaines où l'installation de la fibre est coûteuse, infaisable techniquement ou lente à déployer".

Blue Origin affirme pouvoir proposer, dans le monde entier, un débit de téléchargement de 144 gigaoctets par seconde contre seulement 310 mégaoctets pour Starlink et 400 prévus pour Leo, soit des centaines de fois plus que ces deux concurrents. Voire même 6 téraoctets par seconde en utilisant seulement le réseau de satellites en orbite moyenne.

Starlink est disponible depuis 2019, tandis que Leo est actuellement en phase de test, avec un déploiement plus important prévu cette année.

La filiale de SpaceX, qui appartient au milliardaire Elon Musk, peut compter sur 7.800 satellites déjà opérationnels, tandis que celle d'Amazon en a lancé plus de 150 et compte sur 3.200 engins en orbite à terme.

Deux des trois nouveaux pourvoyeurs de réseau internet par satellite comptent Jeff Bezos dans leur rang: Blue Origin en tant que seul actionnaire et Amazon comme actionnaire fondateur et président exécutif du conseil d'administration.

Ne disposant pas de sa propre fusée, Amazon s'appuie surtout sur des lanceurs Atlas V, un modèle en service depuis plusieurs décennies et opéré par United Launch Alliance, une société commune entre Lockheed Martin et Boeing.

SpaceX et Amazon ne sont pas les seuls opérateurs à proposer un service d'internet par satellite. L'Américain ViaSat est présent sur ce marché depuis 2012, tandis que son compatriote Hughesnet s'y est positionné dès 1996 (DirecPC à l'époque).