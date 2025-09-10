"Bloquons tout": 75 interpellations dans l'agglomération parisienne

Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Plusieurs actions et 75 interpellations, selon la police, ont été dénombrées mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout", a-t-on appris auprès de la Préfecture de police.

Les forces de l'ordre ont procédé à 75 interpellations dans l'agglomération parisienne, selon des chiffres transmis à l'AFP par la préfecture de police vers 08H30.

Quelque 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale, où différentes actions ont été constatées par des journalistes de l'AFP.

A l'aube, une centaine de jeunes militants de la mouvance autonome a bloqué un dépôt de bus dans le 18e arrondissement de Paris, avant l'intervention des forces de l'ordre autour de 06H15 avec des gaz lacrymogènes, a constaté une journaliste de l'AFP.

Aux alentours de 07H00, une cinquantaine de jeunes vêtus de noir et le visage masqué a ensuite brièvement bloqué le périphérique parisien à hauteur de la porte de Clignancourt, érigeant une barricade à l'aide de blocs de béton, puis se dispersant rapidement avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Vers 07H20, les policiers procédaient au déblaiement de la chaussée, l'action ayant provoqué un important bouchon, d'après la journaliste de l'AFP.

Porte de Bagnolet, une unité des forces de l'ordre a interpellé vers 06H30 plusieurs jeunes manifestants descendus sur le périphérique, a constaté une journaliste de l'AFP.

Des manifestants ont également tenté de bloquer la porte de Montreuil, à l'est de Paris, vers 07H30. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, faisant notamment usage de gaz lacrymogènes. Une trentaine de motos de la Brav-M (brigade de la répression de l'action violente motorisée) est entrée sur le périphérique dans les deux sens, selon une reporter de l'AFP.

Les pompiers de Paris sont intervenus porte de Bagnolet et porte de Montreuil pour éteindre des feux de barricades, ont-ils indiqué à l'AFP.

Plusieurs lycées parisiens ont fait l'objet de blocages ou tentatives de blocages, comme les lycées Henri-IV et Lavoisier dans le 5e arrondissement, ou le lycée Voltaire dans le 11e, d'après des journalistes sur place.

Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont été observés autour du lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement, avec barricades, jets de projectiles, poubelles et vélos calcinés.