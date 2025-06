Bleus : la meilleure défense, ce sera bien l'attaque

Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, l'équipe de France a mangé cinq buts ce jeudi soir contre l'Espagne (5-4). Une défaite qui a mis en lumière des défaillances individuelles et collectives, mais aussi une évidence : à un an du Mondial, la cohabitation des talents de l'attaque reste le grand enjeu pour les Bleus et Didier Deschamps.

Que retenir à la sortie d’une soirée de folie, au bout de laquelle l’équipe de France a fini dans les cordes, encore une fois, dans une demi-finale face à l’Espagne ? Les chanceux présents à Stuttgart, ce jeudi, en ont eu pour leur argent et les 17 000 supporters bleu-blanc-rouge à avoir fait le déplacement en Allemagne auront vu plus de buts en une rencontre (9) que durant les six matchs des Bleus à l’Euro 2024 dans le même pays (7). Une défaite 5-4, ce n’est pas vraiment ce qui pourrait résumer l’ère Didier Deschamps, où l’équilibre a toujours été un credo, bien plus que la folie. La France n’avait jamais encaissé cinq buts sous ses ordres, il a même fallu remonter plus d’un demi-siècle dans les archives tricolores pour retrouver trace d’une telle perméabilité (un revers 5-0 en Angleterre, en 1969). En treize ans, la machine de DD n’avait même pris trois buts dans la musette qu’à six reprises : trois fois en amical en 2013 et 2015 (Brésil x2, Belgique), deux fois contre l’Argentine en Coupe du monde en 2018 et 2022 pour les deux matchs aux destins contrastés que l’on connaît, et une fois contre l’Italie en septembre dernier.

Un mélange de plaisir et de gêne dans la défaite

Voilà pour les livres d’histoire, mais il ne peut pas être question que du passé quand un Mondial se rapproche et que chaque match sera désormais une préparation voire une projection sur ce que l’équipe de France sera capable de faire de l’autre côté de l’Atlantique, en 2026. Alors, que retenir ? Les vingt premières minutes convaincantes des Bleus qui auront eu le mérite de nous mettre dans le match ? La défense catastrophique, pas aidée par Mike Maignan et un milieu de terrain friable ? Les vingt dernières minutes et la première rayonnante de Rayan Cherki, un talent supplémentaire qui pourrait encore nous laisser penser que la France dispose du meilleur réservoir offensif de la planète ? Ce n’était « que » la Ligue des nations, mais c’était l’Euro un an plus tôt et c’était toujours cette Espagne, pas tout le temps plus forte ce jeudi, mais terriblement réglée techniquement et beaucoup plus efficace

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com