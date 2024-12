Blackstone entre au capital de Sia Partners à hauteur de 250 millions d'euros

Le fonds d'investissement américain Blackstone est entré au capital du cabinet de conseil français Sia Partners, via un investissement minoritaire de 250 millions d'euros, afin de "soutenir la croissance de l'entreprise", ont annoncé lundi les deux entreprises.

Stephen A. Schwarzman, PDG de Blackstone, en 2023 ( POOL / DANIEL LEAL )

Sia Partners est un cabinet de conseil fondé en 1999, dont le siège se situe à Paris, et qui se présente comme un "leader du conseil en stratégie, management et en IA". Il est est présent dans 20 pays et emploie plus de 3.000 collaborateurs à travers le monde.

Son chiffre d'affaires "approche" les 500 millions d'euros, "dont 40% en France et 30% aux Etats-Unis", précise Sia Partners dans un communiqué.

A l'issue de cette opération, le fondateur et directeur général de Sia Partners, Matthieu Courtecuisse, détient toujours "une large majorité du capital", a précisé l'entreprise dans son communiqué.

Cet investissement de Blackstone doit notamment permettre d'accompagner le développement de Sia Partners sur le marché américain, ainsi que des "fusions-acquisitions stratégiques", indique le fonds d'investissement.