BlackRock pris pour cible par des activistes écolo-anarchistes

Les locaux parisiens du gérant d'actifs BlackRock ont été pris pour cible lundi 10 février par des militants écologistes, anarchistes, Gilets Jaunes etc cagoulés. Une centaine d'entre eux ont envahi les murs du magnifique immeuble Centorial, au c?ur de la capitale, puis une quarantaine de militants sont arrivés à franchir la sécurité et à pénétrer dans les bureaux de BlackRock. « On était bloqués avec eux pendant plus d'une heure trente. Il n'y a pas eu de violence physique. Mais psychologiquement, cela a été rude. », confie un des membres de BlackRock. Tous cagoulés, ils ont refusé de décliner leur identité. Certains ont tout de même confié appartenir aux mouvements Extension Rebellion et Youth Climate et expliqué à la cinquantaine de salariés bloqués dans les locaux qu'ils n'étaient pas « contre eux mais contre les Etats. »L'électricité ayant été coupée en partie par le gestionnaire américain et par les militants, les salariés n'ont pas pu quitter les locaux. D'autant plus, que les activistes ont fouillé, vidé les tiroirs des bureaux, cassés les caméras de surveillance, taggué les murs de BlackRock : "Brûle un capitaliste" ; "Les gilets jaunes triompheront", peut-on lire. La police était postée dans le hall d'entrée de l'immeuble Centorial. Il semblerait que ces activistes aient tenté plutôt dans la matinée de pénétrer dans les locaux de la Société Générale, à La Défense. En vain. Ils se sont alors...