Birmanie-Peine réduite pour Aung San Suu Kyi, l'ancien président libéré

- L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, arrêtée à la suite d'un coup d'Etat de la junte militaire en février 2021, a vu sa peine de prison être réduite, a déclaré son avocat.

Aung San Suu Kyi, 80 ans, purge actuellement une peine de prison de 27 ans pour des accusations d'incitation à la violence et à la corruption, de fraude électorale et de violation d'une loi sur les secrets d'Etat.

La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 rejette ces accusations que ses alliés qualifient de politiquement motivées. Elle n'est plus apparue en public depuis la fin de son procès fleuve.

La condamnation contre Aung San Suu Kyi a été réduite d'un sixième, selon son avocat, mais on ignore encore si elle sera autorisée à purger sa peine en résidence surveillée.

Plus tôt, des médias d'Etat birmans faisaient état d'une amnistie présidentielle accordée à 4.335 prisonniers par le président Min Aung Hlaing.

L'ancien président birman et allié d'Aung San Suu Kyi, Win Myint, s'est vu accorder "une grâce et une réduction de peine sous certaines conditions", selon la télévision d'Etat MRTV.

(Bureau de Reuters, reportage compléemntaire David Brunnstrom à Washington; version française Zhifan Liu)