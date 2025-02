Billets d'avion et taxe sur l'aérien : des clients vont devoir débourser un supplément pour des vols déjà payés

Dans sa chasse aux économies, l'exécutif espère récolter 800 millions d'euros supplémentaires en gonflant la taxe de solidarité sur les billets d'avion, au grand dam des compagnies.

(illustration) ( AFP / ED JONES )

Transavia va réclamer un supplément à des clients ayant déjà acheté leur billet pour prendre en compte la hausse de la taxation sur le transport aérien en France, a-t-on appris mardi 25 février auprès de la compagnie "low cost" d'Air France-KLM.

Le budget de l’État pour 2025 récemment adopté prévoit une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA), qui passe à 7,4 euros contre 2,63 euros auparavant pour les vols intérieurs ou vers l'Europe, et double à 15 euros pour les destinations extra-européennes, pour les voyages au départ de la France à partir du 1er mars.

Le gouvernement escompte plus de 800 millions d'euros de rentrées fiscales supplémentaires de cet alourdissement, qui a été combattu par l'ensemble du secteur aérien, des syndicats de navigants à l'influente association internationale du transport aérien, l'Iata.

Pour les voyages réservés à partir du 3 mars

"Afin d'appliquer ce texte, Transavia France a choisi de collecter la totalité de cette taxe pour les voyages prévus à partir du 3 mars 2025", a-t-elle expliqué dans un communiqué sur son site internet.

"En conséquence, les clients en possession d'un billet acheté avant le 28 octobre 2024 et après le 7 décembre 2024, pour un voyage à partir du 3 mars 2025, recevront prochainement un e-mail pour régulariser le paiement", a-t-elle ajouté. La hausse avait déjà été répercutée provisoirement sur la période intermédiaire. En outre, "pour toute réservation effectuée depuis le 19 février 2025, le nouveau montant de la TSBA est directement inclus dans le prix indiqué sur le site internet", selon la même source.

Pour justifier cette rétroactivité, Transavia cite ses conditions générales de transport qui prévoient que "le transporteur sera en droit de facturer séparément au passager tous les frais, taxes et suppléments imprévus", notamment une hausse de la taxation.

La compagnie prévient qu'"en cas de non-paiement, le client ne pourra pas effectuer son enregistrement en ligne et ainsi obtenir sa carte d'embarquement". De son côté, Air France a décidé de ne pas appliquer une telle hausse rétroactive.

"Au regard de son réseau international avec des réservations dans de nombreuses devises et avec de multiples moyens de paiement, de la part importante de clients réservant via des agences de voyages, et du risque de perturbation en aéroport, Air France ne facturera pas à ses clients la différence entre le montant réglé au moment de la réservation et le montant effectivement dû", a précisé la compagnie à l'AFP.