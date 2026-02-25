Bill Gates a "pris ses responsabilités" vis à vis de ses liens avec Epstein-fondation

Bill Gates "a pris ses responsabilités" vis à vis de ses liens avec le défunt financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein lors d'une séance de questions-réponses avec les employés de sa fondation, a déclaré un porte-parole de la fondation philanthropique.

Ces déclarations interviennent après la publication par le Wall Street Journal d'un article disant que Bill Gates avait présenté ses excuses aux employés de sa fondation pour ses liens avec Jeffrey Epstein.

Le département de la Justice américain a publié le mois dernier des millions de documents liés au dossier Jeffrey Epstein qui ont mis au jour de nouveaux liens - ténus ou étroits - entre le financier mort en prison en 2019 et de nombreuses personnalités dont Bill Gates, le cofondateur de Microsoft.

Selon le journal, Bill Gates a déclaré qu'avoir passé du temps avec Jeffrey Epstein et emmené des cadres de la fondation à des réunions avec le financier avait été une lourde erreur.

"Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien vu d'illégal", a dit Bill Gates, selon le journal.

La fondation Gates a été fondée par Bill Gates et son ex-épouse en 2000.

(Shivani Tanna, Shubham Kalia et Jeffrey Dastin; version française Camille Raynaud)