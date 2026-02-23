Bientôt un premier partenaire financier pour les Alpes 2030 ?

Courchevel, le 30 janvier 2026. ( AFP / ALEX MARTIN )

Le contexte n'a sans doute pas aidé: si les discussions avancent avec de potentiels sponsors pour les Jeux de 2030 dans les Alpes françaises, aucun partenariat n'a encore été officialisé par le comité d'organisation, plongé dans une crise de gouvernance qui rend certaines entreprises frileuses.

"Des accords de partenariats sont en cours de finalisation", indique à l'AFP une source proche du dossier, sans donner de détails sur le calendrier.

La chasse aux sponsors a été lancée en novembre par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop). Six premiers secteurs d'activité sont dans un premier temps visés: banque de détail, énergie, équipementier textile, hôtellerie, logistique et télécommunications.

A l'époque, le Cojop disait vouloir arriver à de premiers accords de partenariats "autour de Milan Cortina", mais aucune annonce n'a été faite pendant les Jeux d'hiver italiens qui se sont terminés dimanche.

"On est dans les aspects juridiques qui prennent plus de temps que nous aurions souhaité. Ça veut dire qu'on est en bonne voie pour annoncer un premier partenaire dans les prochaines semaines", affirmait Edgar Grospiron, président du Cojop, au Dauphiné libéré le 8 février.

Rares sont les entreprises contactées par l'AFP à vouloir s'exprimer ouvertement sur le sujet: le groupe Banque populaire-Caisse d'épargne (BPCE) indique que c'est encore "trop tôt", tandis qu'EDF indique qu'"à ce stade aucune décision n'est prise" même si l'énergéticien rappelle qu'il "a soutenu la candidature des Alpes françaises pour l'accueil" de ces Jeux.

Deux groupes font état de "discussions en cours", tandis qu'un troisième indique "que ce serait étonnant qu'il ne soit pas partenaire".

Certaines entreprises du paysage olympique tempèrent: une indique "ne pas y penser encore, c'est trop loin"; une autre dit "n'avoir pas encore été contactée par le Cojop. Ce n'est pas du tout le focus, ni l'actu du moment".

"On est dans les starting-blocks, on veut en être mais c'est eux qui ne sont pas prêts", regrette pour sa part un groupe habitué des olympiades, qui préfère rester dans l'anonymat.

"Il n'y a pas de leadership au Cojop, les conditions ne sont pas réunies: quel est le projet? A titre d'exemple, la carte des sites olympiques n'est toujours pas arrêtée. On ne peut pas être sponsor à l'aveugle, car ce ne sont pas des petits montants", poursuit-on au sein de cette entreprise, qui veut cependant croire qu'"au final, tout va finir par rentrer dans l'ordre".

- Près de 600 millions à trouver

Les organisateurs d'Alpes 2030 tablent dans leur budget sur près de 600 millions d'euros de recettes entre les partenariats domestiques et les licences - soit environ la moitié par rapport à Paris-2024. Pour ces Jeux d'été, le tout premier sponsor, la BPCE, avait annoncé son engagement près de six ans en amont de l'événement.

"Alpes-2030 n'a pas eu le même temps de préparation que Paris-2024. Le Cojop s'est mis en place plus tardivement, tout comme la structure marketing: préparer le programme de partenariats, aller chercher des sponsors, cela prend du temps", met en avant Christophe Lepetit, directeur des études économiques au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges.

"Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas d'appétence" du côté des entreprises, même si elles n'ont pas été "poussées à se précipiter sur la signature d'un contrat avec les (trois) démissions successives" au comité d'organisation ces derniers mois, sans compter le départ annoncé du numéro 2 Cyril Linette en raison de divergences avec le président Edgar Grospiron, reconnaît cet économiste du sport.

Christophe Lepetit souligne également que "le contexte économique, politique et géopolitique n'est pas du tout favorable, il affecte le climat des affaires et par là même ne rend pas la tâche très simple au comité d'organisation".

De leur côté, les organisateurs des Jeux d'hiver de 2034 qui se dérouleront à Salt Lake City ont déjà décidé de mettre les bouchées doubles: ne pouvant pas activer leur programme de sponsoring avant les Jeux d'été 2028 de Los Angeles, ils ont décidé de lancer un dispositif philanthropique inédit, et annoncé en février avoir déjà récolté 250 millions de dollars.