information fournie par So Foot • 05/05/2025 à 09:24

Bientôt la fin de l’aventure de Fabrice Abriel au PSG

Petit ange Abriel parti trop tôt.

Arrivé sur le banc des féminines du PSG l’été dernier en remplacement de Jocelyn Prêcheur, Fabrice Abriel devrait déjà faire ses valises. Dans une position précaire depuis un moment, la défaite aux tirs au but de son équipe en finale de la Coupe de France contre le Paris FC (0-0, 5-4 tab) samedi a acté son départ, selon Le Parisien . L’ancien milieu de l’homme devrait apprendre son licenciement ce lundi et ne finira même pas la saison , et ne sera donc pas sur le banc à l’occasion de la demi-finale des play-offs de la Première Ligue.…

LT pour SOFOOT.com