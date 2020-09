Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie: La police a arrêté des centaines de manifestants à Minsk Reuters • 19/09/2020 à 19:01









LA POLICE A ARRÊTÉ DES CENTAINES DE MANIFESTANTS À MINSK (Reuters) - La police biélorusse a arrêté samedi des centaines de manifestants dans le centre de Minsk, selon un témoin, alors qu'environ 2.000 personnes ont défilé dans la capitale pour exiger le départ du président Alexandre Loukachenko. A la tête de la Biélorussie depuis 1994, Loukachenko a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier, mais la proclamation de sa victoire a été rejetée par l'opposition, qui dénonce des fraudes massives, et a provoqué d'importantes manifestations de protestation. Les manifestants de samedi, principalement des femmes, ont brièvement affronté la police qui leur a ensuite barré la route avant de choisir une par une des personnes dans la foule, a déclaré le témoin. Parmi les personnes détenues se trouvait Nina Baginskaya, une militante de l'opposition âgée de 73 ans qui est devenue une icône du mouvement de protestation après s'être battue avec des policiers armés le mois dernier. (Olzhas Auyezov, Blandine Hénault pour la version française)

