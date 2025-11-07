 Aller au contenu principal
Biathlon-Julia Simon suspendue un mois ferme après sa condamnation, pourra participer aux JO
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 00:07

La biathlète française Julia Simon a été suspendue six mois, dont cinq avec sursis, par la commission de discipline de la Fédération française de ski (FFS) à la suite de sa condamnation le mois dernier pour vol, escroquerie et tentative d'escroquerie, a annoncé jeudi la FFS.

Après l'audition jeudi de la biathlète de 29 ans devant la commission de discipline, cette dernière a prononcé "une interdiction temporaire de 6 mois de participer aux compétitions et entraînements organisés ou autorisés par la FFS et l'IBU, dont 5 mois avec sursis".

La commission a également décidé d'une "amende de 30.000€ dont 15.000€ avec sursis, laquelle somme devra être versée dans un délai de 6 mois à la FFS et être allouée au bénéfice de la formation des jeunes biathlètes", est-il indiqué dans un communiqué.

"La présente décision prend effet à compter du 07 novembre 2025", est-il précisé.

Julia Simon et la FFS ont la possibilité de faire appel "dans un délai de 7 jours à compter de la notification".

La quadruple championne du monde en individuel manquera donc la première étape de la Coupe du monde, prévue à Östersund (Suède) du 29 novembre au 7 décembre, mais pourra cependant participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026.

Julia Simon a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel d'Albertville d'avoir utilisé à plusieurs reprises la carte bancaire de sa coéquipière en équipe de France Justine Braisaz-Bouchet et d'un membre de l'encadrement pour effectuer des achats d'un montant proche de 2.500 et 480 euros respectivement.

(Rédigé par Vincent Daheron)

