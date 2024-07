BFMTV : Marc-Olivier Fogiel, sur le départ, a déjà un remplaçant

C'était la rumeur de ces dernières semaines, c'est désormais officiel : Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV depuis cinq ans, va quitter la chaîne et sera remplacé par Fabien Namias, jusqu'alors directeur général adjoint de sa concurrente LCI. Le groupe RMC BFM, racheté début juillet par la CMA CGM de Rodolphe Saadé, a annoncé l'information lundi soir.

Le directeur de l'information de Radio France et directeur de France Info, Jean-Philippe Baille, succédera quant à lui à Hervé Béroud au poste de directeur général délégué à l'information de RMC BFM, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Nicolas de Tavernost prend la direction par intérim de BFMTV et RMC « Avec Hervé, nous avons décidé de partir pour de nouvelles aventures… à notre initiative… On sera aux commandes à la rentrée pour assurer une transition douce », a déclaré Marc-Olivier Fogiel à l'Agence France-Presse (AFP). « Les dates de prises de fonction de Jean-Philippe Baille et Fabien Namias seront communiquées ultérieurement », indique le communiqué du groupe RMC BFM.

Chez LCI, le départ soudain de Fabien Namias prend effet immédiatement, a indiqué lundi le groupe TF1, son propriétaire, dans un communiqué séparé.

En pleine période de vacances scolaires, la chaîne met en place « une direction par intérim » assurée par Thierry Thuillier, directeur adjoint du groupe TF1 en charge de l'information,