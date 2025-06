Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Torcy Sedan vs l’US Bazeille

Typiquement le genre de vidéo où les bruits en arrière-fond apportent tout autant que le but en lui-même… À l’image des plus grands portiers de l’histoire tels qu’Ederson, Karius ou Ruffier, le gardien rate totalement sa relance et effectue une passe à l’équipe adverse dans ce match de R3 dans le Grand Est. Une passe qui se transforme rapidement en centre pour un attaquant plus qu’inspiré qui la reprend en reprise de volée. Limpide, efficace, les filets tremblent.…

VF pour SOFOOT.com