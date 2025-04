information fournie par So Foot • 22/04/2025 à 17:13

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Seboncourt US vs La Fère US

On commence le récap’ de ce week-end de Pâques très fort. Dans les Hauts-de-France. Pour le Challenge Marcel Prévot. Avec une reprise de volée qui a nettoyé les filets adverses. Le coupable : un joueur de l’US Seboncourt aux abords de la surface. L’équilibre, la précision, la puissance : le cocktail parfait pour un but qui lui restera gravé !…

