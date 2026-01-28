 Aller au contenu principal
Bessent se dit déçu par l'accord UE-Inde ; la Corée du Sud doit ratifier l'accord commercial
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:41

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est déclaré mercredi déçu par la décision de l'Europe de conclure un important accord commercial avec l'Inde, estimant que cela montrait qu'elle faisait passer le commerce avant les intérêts du peuple ukrainien.

M. Bessent a déclaré à CNBC que l'Europe achetait des produits raffinés fabriqués en Inde avec du pétrole russe sanctionné et qu'elle n'avait pas voulu s'associer aux sanctions américaines contre l'Inde parce qu'elle négociait séparément un accord commercial.

Le chef du Trésor américain a déclaré que le relèvement à 25 % des droits de douane américains sur les produits sud-coréens était utile pour "faire avancer les choses" en ce qui concerne la ratification par le parlement sud-coréen d'un accord commercial signé entre Washington et Séoul l'année dernière.

