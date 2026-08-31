Bessent s'attend à de nouvelles sanctions secondaires américaines chaque semaine, dans le but d'intensifier la pression sur l'Iran

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par David Lawder

Le ministère américain des Finances devrait dévoiler chaque semaine de nouvelles sanctions secondaires visant à accroître la pression économique sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques, a déclaré dimanche à Reuters le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Après avoir imposé vendredi des sanctions aux succursales émiraties de la Banque Misr égyptienne en raison de liens financiers présumés avec l’Iran, Bessent a déclaré lors d’une interview que la prochaine étape pourrait consister à exclure complètement une institution du système financier libellé en dollars.

« Vous allez en voir beaucoup plus chaque semaine », a déclaré Bessent à la veille d’une réunion des ministres des Finances du G20. « Nous commençons par les banques, et nous leur faisons savoir qu’il n’est pas acceptable de détenir des fonds iraniens ni d’aider le régime. »

Bessent a indiqué qu’il comptait faire passer le message avec force aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20: ils doivent rompre leurs liens économiques avec l’Iran, sous peine de sanctions secondaires.