Bessent s'attend à ce que le Japon prenne des mesures pour renforcer le yen et laisse entrevoir une possibilité de hausse des taux par la Banque du Japon

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* Le ministre américain des Finances affirme que le gouvernement et la banque centrale japonais « prendront des mesures qui conduiront à un renforcement du yen »

* M. Bessent estime que les marchés anticipent une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon

* Il a déclaré dimanche qu’il pensait que le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, ferait probablement « ce qu’il faut »

* Les propos de M. Bessent renforcent les anticipations dominantes du marché concernant une hausse des taux en septembre

* M. Bessent a rencontré M. Ueda, gouverneur de la Banque du Japon, ainsi que le ministre japonais des Finances, rapporte la NHK

(Ajout d'une information de la NHK indiquant que M. Bessent a rencontré M. Ueda et le ministre japonais des Finances aux paragraphes 7 et 8)

par Leika Kihara

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il pensait que le gouvernement et la banque centrale japonais prendraient des mesures conduisant à un renforcement du yen, a rapporté lundi CNBC, laissant entrevoir une forte probabilité de hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon en septembre.

Ces déclarations font suite à celles formulées dimanche par M. Bessent, qui avait déclaré à Reuters qu’il s’attendait à ce que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, « fasse ce qu’il faut » en matière de politique monétaire pour lutter contre la baisse du yen.

« Je dispose d’informations dont le marché n’a pas connaissance, et je suis convaincu que le gouvernement japonais et la Banque du Japon prendront les mesures qui conduiront à un renforcement du yen », a déclaré M. Bessent à CNBC lors d’une interview accordée en marge d’une réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait une hausse des taux d’intérêt, M. Bessent a répondu: « Je pense que le marché anticipe déjà cette mesure. »

Le yen JPY= s’est renforcé face au dollar après les propos de M. Bessent, qui ont conforté les anticipations dominantes du marché selon lesquelles la Banque du Japon relèvera ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre.

Lundi, le dollar s’échangeait à 159,75 yens, toujours proche de la barre des 160 yens, seuil à partir duquel le risque d’une intervention en faveur de l’achat de yens est considéré comme accru.

M. Bessent a rencontré M. Ueda dimanche et la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, lundi, a déclaré lundi un haut responsable du département du Trésor américain à la chaîne publique japonaise NHK.

Au cours de ces réunions, M. Bessent a souligné la nécessité de nouvelles hausses de taux et a appelé le Japon à montrer clairement aux marchés comment il comptait assurer la viabilité budgétaire, a déclaré Erin Browne, sous-secrétaire aux affaires internationales au département du Trésor américain, dans une interview accordée à NHK. Reuters n’a pas pu confirmer que ces réunions avaient bien eu lieu.

Des sources ont indiqué à Reuters que la Banque du Japon (BOJ) s’apprête à relever ses taux dès sa réunion des 17 et 18 septembre et qu’elle envisage de procéder à des hausses plus agressives que le rythme actuel d’environ deux fois par an après cette session.

Les appels répétés de M. Bessent en faveur de hausses des taux de la Banque du Japon ont été l’un des facteurs qui ont conduit les marchés à intégrer presque entièrement la probabilité d’une hausse en septembre. La banque centrale japonaise a relevé ses taux en juin.

Une hausse le mois prochain, plutôt qu’en octobre, pourrait alimenter les paris des marchés selon lesquels la Banque du Japon relèverait ses taux une fois par trimestre, ont déclaré certains analystes.

La faiblesse du yen a fait grimper les prix à l’importation et l’inflation générale, causant des maux de tête aux décideurs politiques japonais. Cette situation a été en partie imputée à la lenteur des hausses de taux de la Banque du Japon, qui a maintenu un écart important entre les taux japonais et américains.

Le Japon et les États-Unis ont mené une intervention conjointe rare d’achat de yens le 31 juillet , signalant ainsi leur détermination à empêcher qu’une vague de ventes massives de yens et d’obligations d’État japonaises ne se propage aux marchés mondiaux.

Bien que cette action n’ait pas réussi à stabiliser durablement le cours du yen, M. Bessent a déclaré à Reuters qu’il ne considérait pas les récentes fluctuations du yen comme chaotiques, laissant entendre que Washington n’était pas disposé à se joindre à Tokyo pour une nouvelle intervention sur les marchés visant à soutenir la devise.