Bessent s'attend à ce que le Japon prenne des mesures pour renforcer le yen et laisse entrevoir la possibilité d'une hausse des taux par la Banque du Japon

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(Ajoute des éléments de contexte et des informations générales sur la politique de la Banque du Japon aux paragraphes 2, 7 à 13)

* Le secrétaire américain au Trésor déclare que le gouvernement japonais et la banque centrale « prendront des mesures qui conduiront à un renforcement du yen »

* M. Bessent estime que les marchés anticipent une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon

* Il a déclaré dimanche qu’il pensait que le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, ferait probablement « ce qu’il faut »

* Les propos de M. Bessent renforcent les anticipations dominantes du marché concernant une hausse des taux en septembre

par Leika Kihara

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il pensait que le gouvernement japonais et la banque centrale prendraient des mesures conduisant à un renforcement du yen, a rapporté lundi CNBC, laissant entrevoir une forte probabilité de hausse des taux d’intérêt de la Banque du Japon en septembre.

Ces propos font suite à ceux tenus dimanche par M. Bessent, qui avait déclaré à Reuters qu’il s’attendait à ce que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, « fasse ce qu’il faut » en matière de politique monétaire pour lutter contre la dépréciation du yen.

« Je dispose d’informations dont le marché ne dispose pas, et je suis convaincu que le gouvernement japonais et la Banque du Japon prendront les mesures qui conduiront à un renforcement du yen », a déclaré M. Bessent à CNBC lors d’une interview accordée en marge d’une réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait une hausse des taux d’intérêt, M. Bessent a répondu: « Je pense que le marché anticipe déjà cette mesure. »

Le yen JPY= s’est renforcé face au dollar après les déclarations de M. Bessent, qui ont conforté les anticipations dominantes du marché selon lesquelles la Banque du Japon relèverait ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre.

Lundi, le dollar s’échangeait à 159,73 yens, toujours proche de la barre des 160 yens, seuil considéré comme augmentant le risque d’une intervention visant à acheter des yens.

M. Bessent avait indiqué qu’il rencontrerait M. Ueda en marge des réunions du G20, qui se tiennent lundi et mardi.

Des sources ont indiqué à Reuters que la Banque du Japon s'apprêtait à relever ses taux dès sa réunion des 17 et 18 septembre et qu'elle envisageait, après cette session, des hausses plus agressives que le rythme actuel d'environ deux fois par an.

Les appels répétés de M. Bessent en faveur des hausses des taux de la Banque du Japonont été l’un des facteurs qui ont conduit les marchés à intégrer presque entièrement dans les cours la probabilité d’une hausse en septembre. La banque centrale japonaise a relevé ses taux en juin.

Une hausse le mois prochain, plutôt qu’en octobre, pourrait alimenter les paris des marchés selon lesquels la Banque du Japon relèverait ses taux une fois par trimestre, ont déclaré certains analystes.

La faiblesse du yen a fait grimper les prix à l’importation et l’inflation générale, causant des maux de tête aux décideurs politiques japonais. Cette situation a été en partie imputée à la lenteur des hausses de taux de la Banque du Japon, qui a maintenu un écart important entre les taux japonais et américains.

Le Japon et les États-Unis ont mené, le 31 juillet, une intervention conjointe rare visant à acheter des yens , signalant ainsi leur détermination à empêcher qu’une vague de ventes massives de yens et d’obligations d’État japonaises ne se propage aux marchés mondiaux.

Bien que cette mesure n’ait pas réussi à stabiliser durablement le yen, M. Bessent a déclaré à Reuters qu’il ne considérait pas les récentes fluctuations du yen comme chaotiques, laissant entendre que Washington n’était pas disposé à se joindre à Tokyo pour une nouvelle intervention sur le marché visant à soutenir la devise.