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Bessent dit que la Fed devrait "attendre et voir" avant d'abaisser les taux, Semafor rapporte
information fournie par Reuters 14/04/2026 à 05:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails du rapport et un contexte supplémentaire dans le deuxième paragraphe)

La Réserve fédérale devrait "attendre et voir" avant de décider d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt dans le contexte de la guerre en Iran, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent au rédacteur en chef de Semafor, Ben Smith.

Bessent a déclaré que l'économie américaine était "très forte" en janvier et février, et que la Fed "fait ce qu'il faut en s'asseyant et en observant" l'évolution du conflit.

"Je serais choqué, par exemple, si (la Banque centrale européenne) relevait (les taux)", a-t-il déclaré. "Bien que je dise que de nombreux pays européens, (comme) le Royaume-Uni, et les pays asiatiques, subventionnent la demande, ce que nous n'avons pas fait aux États-Unis".

Bessent s'est dit convaincu que les récentes augmentations de prix ne vont pas "s'intégrer dans les attentes en matière d'inflation".

Les prix à la consommation aux États-Unis ont connu leur plus forte hausse depuis près de quatre ans en mars , la guerre avec l'Iran ayant entraîné une augmentation record du coût de l'essence et du diesel, ce qui a porté un coup à la cote d'approbation du président Donald Trump, le mécontentement grandissant quant à sa gestion de l'économie.

La guerre a fait bondir les prix mondiaux du pétrole brut de plus de 30 %, le prix moyen de l'essence au détail dépassant les 4 dollars le gallon pour la première fois depuis plus de trois ans.

Interrogé sur la question de savoir si la guerre en Iran serait finalement bonne ou mauvaise pour l'économie américaine, Bessent a déclaré: "Je pense que nous regarderons en arrière et dirons - je ne sais pas le nombre de jours - que ce soit 50 ou 100 ou plus (jours) pour 50 ans de stabilité."

Banques centrales
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Guerre en Iran
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