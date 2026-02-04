Bessent déclare qu'il n'a pas d'opinion sur le pouvoir de Trump de renvoyer des responsables de la Fed en cas de différends politiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bessent déclare qu'il y a des "opinions divergentes" dans l'administration Trump

La Cour suprême examine la tentative de Trump de limoger Lisa Cook, gouverneure de la Fed

Selon M. Bessent, la Fed a perdu la confiance des Américains à cause de l'inflation

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi qu'il n'avait pas d'opinion sur la question de savoir si le président avait le pouvoir constitutionnel de limoger un président ou un membre du conseil d'administration de la Réserve fédérale en raison d'un désaccord sur la politique monétaire, mais qu'il considérait la banque centrale comme un organisme indépendant.

M. Bessent a déclaré lors d'une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis qu'il existait des "opinions divergentes" au sein de l'administration au sujet d'une doctrine juridique appelée "théorie de l'exécutif unitaire", qui prévoit que le président dispose d'une vaste autorité exécutive.

"Il y a des opinions divergentes au sein de l'administration", a déclaré M. Bessent aux législateurs, précisant qu'il n'était pas juriste et que la question devrait être tranchée par la Cour suprême des États-Unis.

La plus haute juridiction du pays examine actuellement la tentative sans précédent du président Donald Trump de limoger la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, dans une affaire qui a mis en lumière l'indépendance de la banque centrale.

Lors des plaidoiries du mois dernier , les juges ont indiqué qu'il était peu probable qu'ils accèdent à la demande de l'administration Trump de lever l'ordonnance d'un juge interdisant au président de révoquer immédiatement Mme Cook pendant que son recours en justice se poursuit.

Depuis la création de la Fed en 1913, aucun président n'a tenté d'évincer un responsable de la banque centrale.

Les juges conservateurs et libéraux ont débattu de ce qui constitue un "motif" adéquat en vertu de la loi fédérale pour révoquer un responsable de la Fed et des procédures nécessaires pour garantir l'équité dans le cas de Mme Cook.

Les juges ont exprimé leur inquiétude quant aux ramifications pour la précieuse indépendance de la Fed vis-à-vis de l'influence politique, s'ils approuvaient les arguments de l'administration Trump selon lesquels le président a agi dans le cadre de ses pouvoirs en cherchant à révoquer Mme Cook.

À la question de savoir s'il considérait la Fed comme une agence exécutive ou législative, M. Bessent a répondu: "Je la considère comme une agence indépendante."

"Nous verrons", a-t-il poursuivi. "Je pense que la Réserve fédérale doit conserver sa crédibilité et être comme la femme de César, irréprochable

Dans un autre échange, M. Bessent a déclaré aux membres de la commission que l'indépendance de la Réserve fédérale reposait sur la confiance des Américains envers la banque centrale, confiance qu'elle a perdue parce qu'elle a laissé l'inflation échapper à tout contrôle et "ravager" leurs revenus.

Les vastes affirmations de pouvoir de M. Trump semblent promouvoir une version agressive de la doctrine juridique de l'"exécutif unitaire", qui soutient que l'article II de la Constitution des États-Unis, qui délimite les pouvoirs présidentiels, confère au président l'autorité EXCLUSIVE sur le pouvoir exécutif du gouvernement fédéral.

Cette doctrine prévoit des pouvoirs étendus même lorsque le Congrès a cherché à imposer certaines limites, par exemple en restreignant la capacité d'un président à révoquer les dirigeants de certaines agences indépendantes.

En vertu de la Constitution, le gouvernement des États-Unis est divisé en trois branches: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ces trois branches ont été créées au XVIIIe siècle pour assurer un équilibre des pouvoirs au sein du système américain. Les défenseurs de la théorie de l'exécutif unitaire soutiennent que les présidents peuvent légalement révoquer n'importe quel responsable de l'exécutif, y compris les chefs d'agences indépendantes, même si une telle action violerait les protections de l'emploi garanties par d'autres lois.