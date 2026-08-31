Bessent annonce qu'il rencontrera son homologue canadien lors de la réunion du G20

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Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré lundi qu'il rencontrerait son homologue canadien en marge d'une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, ajoutant que les États-Unis n'étaient pas en guerre avec le Canada.

“Je trouve très regrettable que le Premier ministre Carney ait transformé cette affaire en une joute politique. Je veux dire par là que nous ne sommes pas en guerre avec le Canada”, a déclaré M. Bessent lors d’une interview accordée à CNBC.