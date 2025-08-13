 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur
13/08/2025

Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur

Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur

Breaking news : Bernardo Silva n’aime pas perdre.

Le Portugais a connu plusieurs déconvenues la saison dernière, entre l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid et la déculottée en Premier League. S’il a souvent gagné dans le passé avec City, le milieu offensif a confié au quotidien The Times qu’il ruminait après une défaite (surprise), ce qui l’a amené à détester les haies d’honneur : « Je suis mauvais perdant, oui. J’ai joué douze ans à Benfica et ils nous ont appris à haïr la défaite. De mon point de vue, (la haie d’honneur) c’est de l’hypocrisie. »

