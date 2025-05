Bernard Fontana officiellement nommé à la tête d'EDF

Bernard Fontana à Paris, le 30 avril 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le conseil des ministres a approuvé, mercredi, la nomination de Bernard Fontana au poste de PDG d’EDF, où il devra sous l’œil de l'Etat actionnaire poursuivre le vaste chantier de la relance du nucléaire tout en proposant des prix de l'électricité abordables.

Après la fumée blanche du Parlement le 30 avril et celle de l'assemblée générale d'EDF lundi, il ne restait plus que l'étape du conseil des ministres pour valider le choix de l'Elysée de nommer cet ingénieur de l'armement de 64 ans, bon connaisseur de l'industrie et du nucléaire.

Le mandat du nouveau PDG est de quatre ans. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale prévue le 31 décembre 2028, avait indiqué lundi EDF dans un communiqué de presse.

"J'aborde cette nouvelle responsabilité du groupe EDF avec humilité, écoute et engagement", avait déclaré Bernard Fontana dans un mail adressé lundi aux salariés.

"Je sais bien les nombreux défis à relever", avait-il souligné.

Les chantiers qui l'attendent sont en effet nombreux et complexes: "poursuivre en France le rétablissement de la production nucléaire (...) et réussir la réalisation opérationnelle du programme" de construction de nouveaux réacteurs, dans le "respect des délais et des coûts"; "accélérer l'électrification des usages" pour remplacer les énergies fossiles; "relancer l'investissement" dans les barrages et sécuriser les projets d’éolien en mer déjà attribués en France.

Il a insisté notamment sur la nécessité de produire "une électricité bas carbone compétitive au service de l'ensemble des consommateurs français et en particulier des entreprises industrielles françaises qui en ont le plus besoin pour rester elles-mêmes compétitives".

Tout cela, en assurant "la soutenabilité de la trajectoire financière du groupe", ainsi qu’"un développement international ciblé".

M. Fontana succède à Luc Rémont, congédié par l'Elysée fin mars après seulement un peu plus de deux ans de mandat, sur fond de différends entre l'ex-patron et l'État redevenu actionnaire unique de l'entreprise depuis juin 2023.

M. Fontana dirigeait jusqu'alors le chaudiériste nucléaire Framatome, une filiale d'EDF. Il a aussi exercé des activités dans plusieurs fleurons industriels, comme le sidérurgiste ArcelorMittal ou le cimentier suisse Holcim.