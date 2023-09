Bernard Arnault et Restos du coeur : la gauche dénonce un coup de com'

Par la voix de la ministre des Solidarités Aurore Bergé, le gouvernement s'était réjoui du "soutien exceptionnel" du patron de LVMH aux Restos du Coeur, confronté à d'importantes difficultés financières. Plusieurs élus de la gauche veulent plutôt y voir une occasion de relancer le débat sur l'ISF.

Bernard Arnault, le 24 juillet 2023, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé lundi 4 septembre verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Coeur contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leurs distributions alimentaires en raison de difficultés financières. "Cette contribution d'urgence répond à l’appel lancé par l'association, qui demeure à la recherche de fonds complémentaires pour finaliser son budget annuel", précise un communiqué de la famille Arnault. "Par ce don solidaire, la famille Arnault souhaite contribuer activement à aider une magnifique association d’intérêt général qui œuvre pour les plus fragiles, sans discontinuer depuis près de 40 ans", est-il ajouté.

"C'est à votre bon coeur mon cher maître"

A gauche, Alexis Corbière et d'autres ténors des différents courants de la Nupes ont relativisé le geste du milliardaire. "Je suis pour la solidarité, pas la charité. Arnault va donner 0,004% de sa fortune personnelle. C'est comme si quelqu'un qui avait un petit bas de laine de 10.000 euros donnait quatre euros", a affirmé Alexis Corbière, mardi 5 septembre, à l'antenne de LCI.

"Qu'il les donne, très bien... On a supprimé l'ISF, mais on s'aperçoit que nous avons a besoin de plus de solidarité. La République c'est la solidarité. Le système caritatif, c'est avant la République, c'est à votre bon coeur mon cher maître", a ironisé l'élu de Seine-Saint-Denis, dénonçant une "opération de communication". "Moi, je ne suis pas pour que les plus puissants fassent des opérations de communication sur le dos de la pauvreté", a t-il conclu.

Sa collègue des insoumis, Manon Aubry, a abondé en ce sens. "Je dis à Bernard Arnault : charité bien ordonnée commence par payer ses impôts", a t-elle lancé.

Roussel cite Hugo

Côté PCF, Fabien Roussel a commenté l'annonce du patron de LVMH en reprenant Victor Hugo : "Vous voulez les misérables secourus, moi je veux la misère supprimée", a réagi dans un tweet le leader communiste, citant un passage de "Quatrevingt-treize", dernier roman de l'écrivain. En raison de difficultés financières, les Restos du Coeur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires et lancent un appel à l'aide auquel ont répondu dès dimanche soir des entreprises et le gouvernement, qui leur a promis un soutien immédiat.

Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, se retrouvent dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, a expliqué dimanche Patrice Douret, président de la célèbre association caritative créée en 1985 par Coluche.