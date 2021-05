Bernard Accoyer : « Il faut à LR un sursaut de courage »

Il fut pendant trente ans l'un des piliers discrets et loyaux de la droite. Retiré de la vie politique depuis les dernières municipales, où il a abandonné sa mairie d'Annecy-le-Vieux, l'ancien président de l'Assemblée nationale (sous la présidence de Nicolas Sarkozy), âgé de 75 ans, contemple avec regrets sa famille qui se déchire, incapable, depuis le séisme de 2017 qui l'a vue écartée du second tour de la présidentielle, de définir une ligne. La crise que traversent Les Républicains, lâchés cette semaine par les plus macronistes de leurs membres, a pour lui des racines profondes. La droite, en mal de vision, peut-elle se relever ? Ses cadres sont-ils intellectuellement armés pour relever les grands défis de l'avenir ? Entretien.

Le Point : Votre famille politique a vécu une semaine de psychodrame avec l'alliance avortée entre Les Républicains (LR) et La République en marche (LREM) en Paca. La droite est-elle en train d'imploser ?

Bernard Accoyer : Le risque d'implosion lente est réel. Il est causé d'abord par le bilan médiocre d'une action politique qui aboutit, après trente années d'alternance, à plonger le pays dans une situation très difficile. Les partis et le personnel politique s'étant disqualifiés, Emmanuel Macron a profité de la défaillance de François Fillon pour faire exploser le système. La gauche dont il est issu a explosé tout de

... Lire la suite sur LePoint.fr