BERLIN VA REVOIR À LA BAISSE SA PRÉVISION DE REPRISE POUR 2021 BERLIN (Reuters) - Le gouvernement d'Angela Merkel s'attend à ce que les conséquences de la pandémie de coronavirus sur l'économie allemande soient un peu moins sévères que prévu cette année mais s'apprête à revoir à la baisse sa prévision de reprise pour 2021, a-t-on appris lundi auprès de deux sources. Le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, présentera mardi les prévisions de croissance révisées du produit intérieur brut (PIB) allemand, qui a subi au premier semestre sa plus forte contraction en temps de paix. En avril dernier, au plus fort de l'épidémie de Covid-19, Berlin a dit s'attendre à un rebond de 5,2% du PIB en 2021 après un plongeon de 6,3% en 2020. "La reprise l'an prochain sera quelque peu moins forte que prévu initialement", a déclaré un responsable informé de cette nouvelle évaluation. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès du ministère de l'Economie. Une source proche de la coalition au pouvoir a déclaré vendredi à Reuters que le gouvernement devrait ramener sa prévision de contraction du PIB pour 2020 à moins de 6%. (Michael Nienaber, version française Jean-Stéphane Brosse)

