Berlin va reprendre les livraisons d'armes à Israël à partir du 24 novembre

(Actualisé avec réactions des ministres des Affaires étrangères israélien et allemand, précisions)

L'Allemagne a décidé de lever l'embargo partiel sur la vente d'armes à Israël à compter du 24 novembre, à la suite du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre dans la bande de Gaza, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement.

Le cessez-le-feu "est la base de cette décision, et nous attendons de tous qu'ils respectent les accords qui ont été conclus", a-t-il dit.

L'Allemagne précise toutefois que cette décision est conditionnée au respect du cessez-le-feu et à la fourniture d'une aide humanitaire à grande échelle.

"Le gouvernement va revenir (...) à l'examen au cas par cas des exportations d'armements", a-t-il précisé.

L'Allemagne, deuxième exportateur d'armes à destination d'Israël après les Etats-Unis, avait suspendu une partie de ses ventes début août face aux offensives répétées de l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a salué sur X la décision de l'Allemagne de lever l'interdiction.

"J’appelle les autres gouvernements à adopter des décisions similaires, à l’instar de l’Allemagne", a-t-il écrit.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a quant à lui déclaré que la décision, à laquelle son ministère avait été étroitement associé, était "responsable et juste" et que le cessez-le-feu semblait durable.

