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Berlin pointe du doigt la Russie après la découverte d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 12:01
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Les autorités allemandes devraient officiellement mettre en cause mardi la Russie pour une tentative d'attaque au drone contre un avion-cargo ukrainien à l'aéroport de Leipzig/Halle début août, rapporte le quotidien Bild, qui cite des sources sécuritaires.

Les ministres allemands de l'Intérieur et des Affaires étrangères devaient tenir une conférence de presse dans la journée, selon le ministère de l'Intérieur.

Dimanche, les médias Welt am Sonntag et Politico ont relaté que le gouvernement allemand se préparait à prendre des mesures à l'encontre de Moscou après cet incident.

Des membres du gouvernement allemand avaient mis en cause des "puissances étrangères" à la suite de la découverte par des employés d'un drone chargé de munitions à côté d'un avion-cargo de la compagnie Antonov Airlines dans une zone à accès restreint de l'aéroport de Leipzig, plaque tournante du fret aérien située dans l'est de l'Allemagne.

L’ambassade de Russie à Berlin a rejeté ces accusations, les qualifiant de "provocation montée de toutes pièces" et de "nouvelle vague d’hystérie anti-russe en Allemagne".

(Rédigé par Ludwig Burger, avec la contribution Andreas Rinke et Markus Wacket ; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)

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