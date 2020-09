Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin met en garde contre les voyages dans 3 régions françaises supplémentaires Reuters • 23/09/2020 à 21:20









BERLIN MET EN GARDE CONTRE LES VOYAGES DANS 3 RÉGIONS FRANÇAISES SUPPLÉMENTAIRES BERLIN (Reuters) - Les régions Centre-Val de Loire, Bretagne et Normandie sont désormais visées par une mise en garde des autorités allemandes qui déconseillent à sa population de s'y rendre, montre un avis publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères. Lisbonne, la capitale portugaise, est également citée dans cet avis. L'Allemagne recommande de manière générale à ses ressortissants de ne pas se rendre dans les zones ou régions européennes où le taux d'incidence du coronavirus dépasse le seuil des 50 cas pour 100.000 habitants. Plusieurs régions françaises, dont l'Île-de-France étaient déjà visées par ces préconisations des autorités allemandes (Thomas Escritt; version française Nicolas Delame)

