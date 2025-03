Bercy lance une opération transparence sur le déficit

Circulez, il n'y aura plus rien à cacher ! Après deux dérapages budgétaires conséquents en 2023 (avec un déficit de 5,5 % du produit intérieur brut contre 4,9 % attendu en loi de fin de gestion) et 2024 (le déficit devrait avoir atteint 6 % contre 4,4 % attendus en loi de finances initiale), Bercy se lance dans une opération transparence des comptes publics et promet d'ouvrir la « boîte noire de Bercy ».

Un plan d'action pour améliorer le pilotage des finances publiques a ainsi été présenté, ce lundi 3 mars, par Éric Lombard, le ministre de l'Économie, et Amélie de Montchalin, la ministre chargée des Comptes publics.

Promis, juré, il ne s'agit pas d'une énième usine à gaz made in France, mais d'un « vrai tournant dans le pilotage des finances publiques », a affirmé, avec flegme, le patron de Bercy devant un aréopage de journalistes. Le but ? « Redonner confiance aux Français », selon les mots de la pugnace ministre des Comptes publics.

Le plan se décline en trois axes. D'abord, mieux gérer le risque et l'incertitude. Pour cela, un comité d'alerte des finances publiques, réunissant ministres, parlementaires, associations d'élus, représentants des caisses de Sécurité sociale et le premier président de la Cour des comptes, sera créé et se réunira au moins trois fois par an. La première rencontre est prévue pour le début du mois d'avril.