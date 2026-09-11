Bercy détaille ses nouvelles coupes budgétaires, en attendant les prochaines

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, lors d'une conférence de presse à Bercy, à Paris, le 11 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Le gouvernement a détaillé vendredi la nature des "mesures de redressement" dans les dépenses de l'État, destinées à financer le plan d'urgence agricole et empêcher les finances publiques de déraper. Des coupes qui concernent en particulier l'énergie, pour un montant total de 1,3 milliard d'euros.

Ces économies reposent sur l'annulation de 500 millions d'euros de crédits, prononcée par décret vendredi au journal officiel, et sur le "surgel" de 783 millions d'euros de crédits par ailleurs, a précisé Bercy dans un communiqué.

Concrètement, les crédits gelés sont rendus indisponibles à titre conservatoire. S'ils ne sont pas dégelés d'ici la fin de l'année, ils auront donc été de facto annulés également.

Ces coupes participent aux 3 milliards d'euros d'économies nouvelles, annoncées en juillet par Matignon lors d'un comité d'alerte sur les finances publiques.

Mais les économies supplémentaires détaillées vendredi viennent également financer en partie le plan d'urgence agricole, chiffré à un milliard d'euros et annoncé la semaine dernière pour venir en aide au secteur, massivement touché cet été par les canicules et la sécheresse.

Au total, sur les 4 milliards d'économies à trouver, 1,3 milliard d'euros viennent donc d'être détaillés.

"De nouvelles mesures de redressement seront prises au cours des prochaines semaines, sur l'État et la Sécurité sociale, pour tenir compte des différentes crises qui nous frappent et tenir la dépense de l'État", précise vendredi Bercy dans son communiqué.

En avril, le gouvernement avait déjà annoncé 6 milliards d'euros de coupes budgétaires nouvelles, déjà fléchées à l'époque surtout sur des annulations et des gels de crédits.

Au total, ce sont donc 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires que le gouvernement a annoncés en cours d'année.

"Il y a une chose qu'on a bien fait quand même depuis deux ans, c'est le pilotage au cordeau de notre exécution budgétaire", a assuré le ministre de l'Économie, Roland Lescure, vendredi au ministère.

Énergie, emploi, très haut débit

Parmi les crédits annulés, le gouvernement a ciblé notamment les programmes consacrés à l'écologie, service public de l'énergie (SPE) en tête : sur les 157 millions d'euros de crédits dont la mission "écologie, développement et mobilité durable" est privée, 142 millions d'euros concernent le SPE.

Les charges de service public de l'énergie servent à couvrir les missions de service public assurées essentiellement par l'opérateur historique électrique EDF, dont celles liées au rachat à un prix bonifié de l'électricité d'origine renouvelable, et à la péréquation tarifaire dans les territoires d'Outre-mer.

La hausse des prix de l'électricité sur les marchés entraîne de manière mécanique une baisse de ces charges, a précisé Bercy, interrogé par l'AFP.

Toujours sur les 500 millions d'euros de crédits annulés, la mission "Travail et emploi" écope elle aussi d'une coupe substantielle, à hauteur de 95,5 millions d'euros.

"Ces crédits, qui n'étaient pas programmés dans l'exécution, avaient précisément vocation à constituer une marge de précaution permettant de faire face aux aléas de gestion", précise Bercy.

L'annulation des crédits "permet ainsi d'éviter un dérapage de la dépense tout en préservant les moyens nécessaires aux politiques publiques prioritaires", assure également le ministère.

Côté "surgels" de crédits, selon un document de Bercy consulté par l'AFP, les économies concernent surtout le "plan France Très haut débit" (environ 200 millions d'euros) et le programme "Énergie, climat et après-mines" (160 millions d'euros).

Ces économies d'urgence ne permettront pas au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé dans le budget 2026, à savoir limiter le déficit à 5% du PIB.

Cette cible "n'est plus une option", a affirmé vendredi Roland Lescure, lors d'une conférence de presse durant laquelle le ministre de l'Économie a annoncé abaisser la prévision de croissance du gouvernement pour 2026, à 0,5% contre 0,7% attendu auparavant.