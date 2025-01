information fournie par So Foot • 11/01/2025 à 12:26

Benzema : « J’ai dit à Vinícius qu’il gagnerait le Ballon d’or un jour »

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.

Présents en Arabie saoudite ces jours-ci pour y disputer la Supercoupe d’Espagne, les joueurs du Real Madrid ont reçu la visite d’un illustre ancien de la maison merengue : Karim Benzema . « Nous parlons plus comme des amis. C’est drôle, mais nous parlons plus de la vie que du football , a confié l’attaquant d’Al-Ittihad dans un entretien à Marca. Avec Vinícius, par exemple, nous avons parlé du Ballon d’or, mais au fond, c’était une discussion avec tout le monde, sur des choses simples, sur la vie. Je lui ai dit qu’il n’écoute pas, qu’il ne baisse pas du tout son intensité parce qu’ il est le meilleur du monde et qu’un jour il gagnera le Ballon d’or . » …

TB pour SOFOOT.com