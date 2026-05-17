Benjamin Netanyahu dit qu'il va s'entretenir avec Donald Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il devait s'entretenir dimanche avec le président des Etats-Unis Donald Trump.
Le dirigeant israélien a dit attendre un compte rendu du déplacement de Donald Trump en Chine tout en suggérant que les deux hommes aborderaient également le sujet de l'Iran.
(Reportage d'Alexander Cornwell; version française Zhifan Liu)
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