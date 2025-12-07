Benjamin Netanyahu dit qu'il va rencontrer Donald Trump ce mois-ci

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'il rencontrera le président américain Donald Trump ce mois-ci.
(Alexander Cornwell; version française Zhifan Liu)
Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a qualifié dimanche le projet de budget de la Sécurité sociale de "hold-up fiscal", "social" et "démocratique", appelant les députés LR à ne pas voter pour le texte mardi à l'Assemblée nationale. C'est "un hold-up ... Lire la suite
Un collectif citoyen de parents d'élèves exhorte Emmanuel Macron, dans une lettre ouverte publiée par La Tribune dimanche, à "protéger" les enfants après une série de signalements d'agressions sexuelles dans des écoles, notamment à Paris. "Nous sommes #MeTooÉcole. ... Lire la suite
Le gouvernement béninois a déclaré que la tentative de coup d’État survenue dimanche matin à Cotonou avait "été mise en échec", après que des soldats ont annoncé à la télévision publique démettre le président Patrice Talon de ses fonctions. M. Talon, en sécurité ... Lire la suite
L'Iran a retiré ses militaires et diplomates de Syrie deux jours avant la chute le 8 décembre 2024 du président Bachar al-Assad, dont il était l'un des principaux alliés, ont révélé plusieurs sources concordantes à l'AFP. Téhéran maintenait en Syrie des conseillers ... Lire la suite
