Bénin-L'armée déjoue une tentative de coup d'Etat, dit le président

Le président du Bénin Patrice Talon a déclaré dimanche que le gouvernement et les forces armées du pays avaient déjoué une tentative de coup d'état, environ douze heures après que des soldats en uniforme ont annoncé avoir pris le pouvoir lors d'une intervention sur la télévision nationale.

Au moins huit soldats en uniforme et coiffés de leur casque avaient indiqué avoir pris le pouvoir sur la télévision béninoise.

"La Constitution de 2025 est suspendue, toutes les institutions sont dissoutes, les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre", a déclaré un des soldats, lisant un communiqué.

Dans son intervention dimanche soir, Patrice Talon a déclaré que la situation était désormais sous contrôle.

La mobilisation rapide des forces loyales au gouvernement "nous ont permis de contrecarrer ces aventures", a dit le président du Bénin sur la télévision d'Etat. "Cette trahison ne restera pas impunie."

Un porte-parole du gouvernement a dit à Reuters que quatorze personnes avaient été arrêtées en relation avec les évènements.

Un peu plus tôt, le ministre béninois de l'Intérieur Alassane Seidou avait invité "les populations à vaquer normalement à leurs occupations".

La tentative de coup d'Etat au Bénin est la dernière menace en date contre un régime démocratique dans la région, où les militaires ont pris le pouvoir ces dernières années au Niger et au Bukina Faso voisins, ainsi qu'au Mali, en Guinée et, seulement le mois dernier, en Guinée-Bissau, qui a connu son neuvième putsch depuis 2020.

L'évènement au Bénin constitue toutefois une surprise dans un pays où le dernier coup d'Etat remonte à plus d'un demi-siècle, en 1972.

Le président de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a "fortement condamné" la tentative de coup d'Etat, demandant à ce que la Constitution soit respectée. La Cedeao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) a éalement émis une condamnation.

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, avait déclaré plus tôt auprès de Reuters que des soldats loyaux et de la garde nationale avaient regagné le contrôle.

Il a ajouté que les soldats putschistes avaient seulement pris contrôle de la télévision d'Etat et que le signal avait été coupé pendant plusieurs minutes.

COUPS DE FEU

Des coups de feu ont été entendus dimanche matin dans plusieurs quartiers de Cotonou, la plus importante ville du Bénin et capitale économique.

L'ambassade française au Bénin a rapporté dans une publication sur Facebook que des tirs ont résonné près de la résidence présidentielle à Cotonou, exhortant ses ressortissants à rester confinés.

Ces événements interviennent alors que le Bénin doit tenir en avril prochain une élection présidentielle.

Le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a annoncé son intention de ne pas se représenter après deux mandats, une décision rare en Afrique de l'Ouest et du Centre, où les coups d'Etat se sont multipliés ces dernières années.

La coalition au pouvoir au Bénin a nommé le ministre des Finances Romuald Wadagni comme candidat présidentiel, un homme considéré comme un architecte important des politiques économiques menées par l'actuelle mandature.

