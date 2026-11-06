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Belgique: Le gouvernement va reprendre les négociations budgétaires
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 14:31

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Le Premier ministre belge, Bart De Wever, rencontre le roi Philippe de Belgique à Bruxelles

Le Premier ministre belge, Bart De Wever, rencontre le roi Philippe de Belgique à Bruxelles

Le gouvernement ‌belge va reprendre les négociations budgétaires afin de résoudre ​la crise politique qui menace de faire voler en éclats la coalition au pouvoir, a annoncé vendredi le ​Cabinet du roi Philippe après sa rencontre avec le Premier ministre ​Bart De Wever.

Le Cabinet ⁠du roi a indiqué que les présidents des cinq ‌partis de la majorité s'étaient engagés à conclure les négociations budgétaires dans les meilleurs ​délais et à ‌faire des concessions afin de parvenir à ⁠un accord au sein du gouvernement, afin d'éviter une crise gouvernementale qui pourrait entraîner de nouvelles élections.

"Tous ⁠ont réaffirmé leur ‌détermination à parvenir à un accord sur ⁠une trajectoire budgétaire solide pour les trois prochaines ‌années", souligne un communiqué du Cabinet.

Bart De ⁠Wever a présenté lundi sa démission, des ⁠mois de négociations ‌n’ayant pas permis de parvenir à un accord sur ​les 10 milliards d’euros ‌de coupes budgétaires et de hausses d’impôts qu’il juge nécessaires pour stabiliser ​les finances de la Belgique.

"Le Roi a décidé de refuser la démission du Premier ministre ⁠et lui a demandé de reprendre les négociations budgétaires dès à présent", déclaré le Cabinet, ajoutant que Bart De Wever fera à nouveau rapport le lundi 16 novembre.

(Charlotte Van Campenhout ; version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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