Belgique et Rwanda reprennent leurs relations diplomatiques

La Belgique et le Rwanda ont déclaré mardi avoir repris leurs relations diplomatiques, dix-huit mois après une rupture due à des tensions entre les deux pays à propos du conflit en République démocratique du Congo (RDC).

Des photos montrant les ministres des Affaires étrangères des deux pays assis côte à côte, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, ont été publiées sur le réseau social X par le chef de la diplomatie belge, Maxime Prevot, et par les services du chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nduhungirehe.

Bruxelles et Nairobi ont déclaré dans un communiqué conjoint que leurs ministres des Affaires étrangères ont eu ces derniers mois des contacts informels et pris part à une série de réunions, permettant de résoudre de manière "constructive" des divergences et des malentendus.

Ils ont également remercié le Qatar pour avoir facilité la tenue en juin 2025 d'une première rencontre bilatérale.

La Belgique et le Rwanda ont exprimé leur intention de rouvrir sous peu leurs ambassades respectives.

(Philip Blenkinsop à Bruxelles et George Obulutsa à Nairobi; version française Jean Terzian)