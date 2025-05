Beckham et Neville bientôt actionnaires majoritaires en D4 anglaise

Messi en D4 anglaise ?

David Beckham et Gary Neville vont bientôt devenir actionnaires majoritaires du club de Salford City. Aux côtés de Ryan Giggs, Paul Scholes et quelques autres, les deux hommes mettent déjà des billes dans ce club de la banlieue de Manchester depuis 2014. L’équipe du lieu où a grandi le petit David évolue cette saison en League Two, la quatrième division anglaise. Les membres de la « Class 92 » mettent fin à leur implication financière dans le club (comme le propriétaire de Valence Peter Lim), pas David Beckham et Gary Neville.…

UL pour SOFOOT.com