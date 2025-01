BD: Delcourt appartient officiellement à Editis

( AFP / YOHAN BONNET )

Le groupe d'édition de bande dessinée Delcourt appartient officiellement au numéro deux de l'édition en France, Editis, après la finalisation de l'acquisition du premier par le second, ont-ils indiqué jeudi dans un communiqué.

En juillet, Editis et Delcourt avaient annoncé qu'ils étaient entrés en "négociations exclusives" pour ce rachat, qui a reçu le 20 décembre le feu vert de l'Autorité de la concurrence. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

"Cette acquisition ambitieuse est une nouvelle étape dans la stratégie de renforcement d'Editis", a commenté le président du groupe d'édition, Denis Olivennes, cité dans le communiqué.

Propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Editis comptait déjà trois maisons d'édition de BD: Philéas pour la BD franco-belge, Kurokawa pour les mangas et Kotoon pour les webtoons.

Le groupe Delcourt, fondé en 1986 par l'éditeur Guy Delcourt, publie sous cette marque de la BD franco-belge, des mangas sous le label Tonkam et de la BD sud-coréenne (webtoon) sous le label Kbooks. Le groupe avait acquis en 2011 la maison d'édition Soleil, fondée par Mourad Boudjellal.

Après le rachat par Editis, Guy Delcourt reste à la tête de l'entreprise qu'il a fondée.

"A l'aube des 40 ans de notre maison, je me réjouis de m'y investir plus que jamais, aux côtés de nos salariés et de nos auteurs, et avec l'appui de l'ensemble de la structure d'Editis", a déclaré M. Delcourt, cité dans le communiqué.