BCE-Les tensions géopolitiques font peser un risque sur la croissance en zone euro-De Guindos

Les tensions géopolitiques assombrissent les perspectives de croissance économique de la zone euro, en particulier pour les pays fortement endettés ou qui dépendent du commerce extérieur, a déclaré mercredi le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos.

"Le risque géopolitique augmente sensiblement les risques baissiers sur la croissance", a-t-il dit lors d'un événement en Espagne. "Les pays qui dépendent davantage du commerce ou dont la dette publique est plus élevée sont davantage exposés aux effets d'amplification et aux pressions à la baisse qui en résultent."

Le niveau élevé d'incertitude ne semble pas se refléter sur les marchés financiers, ajoute-t-il, alors que les Bourses en Europe évoluent sur des plus hauts.

(Rédigé par Jesus Aguado; version française Blandine Hénault)