BCE : les futurs billets en euros mobilisent plus de 9 millions d'Européens

Le logo de l'euro sur des billets de 100 euros, décembre 2025 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Plus de neuf millions de personnes ont déjà participé au choix des futurs billets en euros, a indiqué lundi la Banque centrale européenne (BCE) à une semaine de la fin d'une consultation publique.

Le nombre élevé de votants fait qu'il s'agit de "l'une des consultations publiques européennes les plus réussies jamais menées", a déclaré Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, lors d'un discours à Bruxelles.

"Les billets en euros nous unissent. Les Européens se sentent liés à leur monnaie et veulent avoir leur mot à dire sur son avenir", a-t-il ajouté.

Malgré l'essor des paiements électroniques, l'institution monétaire souligne que la demande de billets continue de croître et que l'argent liquide demeure un élément essentiel du système monétaire européen.

Les Européens sont invités jusqu'au 21 septembre à donner leur avis sur dix propositions graphiques de nouveaux billets destinés à remplacer progressivement, au cours de la prochaine décennie, les coupures actuellement en circulation.

La consultation, lancée fin juillet, porte sur deux thèmes retenus par la BCE : la culture européenne avec des figures majeures des arts et de la science (la diva grecque Maria Callas, le compositeur allemand Ludwig van Beethoven, la scientifique franco-polonaise Marie Curie...), et la nature avec des fleuves et des oiseaux.

Les contributions du public doivent aider le Conseil des gouverneurs de l'institution, composé de vingt-sept membres autour de la présidente Christine Lagarde, à arrêter son choix final qui sera communiqué d'ici à la fin de l'année.

La BCE a lancé ce processus de refonte afin de rendre les futurs billets "plus proches" des Européens, tout en intégrant de nouveaux éléments de sécurité et des matériaux plus durables.

Les nouveaux billets remplaceront la série actuelle, dont les motifs montrant des ponts, portes et fenêtres imaginaires, remontent à la création de la monnaie unique.

Plus de 31 milliards de billets en euros, représentant une valeur supérieure à 1.600 milliards d'euros, circulent actuellement dans le monde, selon la BCE.